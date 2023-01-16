شكرا لقرائتكم خبر مقطع يقود لضبط مبيد منتهي الصلاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد بلاغ عبر مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «غش في المبيدات الزراعية، احذروا قبل شراء أي منتج»، لضبط مبيد منتهي الصلاحية وضع عليه ملصق بتاريخ جديد.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي «إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها مع الجهات ذات العلاقة».

وأضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.

وأكد أن الفرع نفذ حملات رقابية مكثفة مع الجهات ذات العلاقة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور، أسفرت عن ضبط تلك المخالفة، وعلى الفور جرى تحريز المضبوطات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.