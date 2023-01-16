عبوات زجاجية لماء زمزم بلون ثوب الكعبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت شركة الزمازمة للمرة الأولى عبوات ماء زمزم الزجاجية الجديدة سعة 270 مل، حيث جاءت بغلاف أسود وذهبي مستوحى من ثوب الكعبة المشرفة. وبين العضو المنتدب لشركة الزمازمة حسن أبو الفرج، أن العبوات الزجاجية الحديثة تأتي ضمن مبادرات الشركة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتجويد الخدمة لهم، حيث سيتم تقديمها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن أول ظهور للعبوات كان في معرض «إكسبو الحج 2023»، حيث نالت استحسان جميع الزوار، لا سيما وأنها تأتي ضمن مبادرات الشركة في تجويد الخدمات والارتقاء بها وفق منهجية وزارة الحج والعمرة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030. العبوات الجديدة





دشنتها شركة الزمازمة



سعة 270 مل



بغلاف أسود وذهبي



مستوحى من ثوب الكعبة المشرفة



تقديمها خلال المرحلة المقبلة



نالت استحسان زوار إكسبو الحج



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