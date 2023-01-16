مهلة تسوير الأراضي في جدة تبدأ مطلع مارس

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وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية والتي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.وأتت الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وتضمنت المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.
المحاور والطرق المستهدفة:
- طريق المكرونة
- طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز
- طريق الكورنيش
- شارع عبدالله السليمان
- شارع البترجي
- شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز
- شارع الأمير فيصل بن فهد
- طريق الأمير نايف
- شارع الأمير مشعل بن ماجد
- شارع قريش
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