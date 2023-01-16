شكرا لقرائتكم خبر تصريف 10 ملايين م3 من مياه سد وادي رابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي، أن لجنة فتح بوابات السد المكونة من جهات حكومية عدة، باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي، بعد موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بفتح بوابات السد، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعد يغير مجرى الماء، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.سد وادي رابغ
- عبارة عن سد خرساني
- افتتح عام 1430هـ
- 380م طول السد
- 80.5م ارتفاعه
- 220,250,000 م3 طاقته الاستيعابية
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