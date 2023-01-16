تصريف 10 ملايين م3 من مياه سد وادي رابغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أمس، بوابات سد وادي رابغ لتصريف كمية 10ملايين متر مكعب ولـ34 يوما، بمعدل تصريف 4 أمتار مكعبة بالثانية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين، ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى وادي رابغ، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة. وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي، أن لجنة فتح بوابات السد المكونة من جهات حكومية عدة، باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي، بعد موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بفتح بوابات السد، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعد يغير مجرى الماء، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات. سد وادي رابغ





عبارة عن سد خرساني



افتتح عام 1430هـ



380م طول السد



80.5م ارتفاعه



220,250,000 م3 طاقته الاستيعابية



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