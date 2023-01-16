شكرا لقرائتكم خبر معالجة 16 ألف بلاغ تشوه بصري في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الأمانة أنها عالجت 16095 بلاغا من أصل 16129 بلاغا، وأن 34 بلاغا، مازال تحت المعالجة؛ لكون هذه البلاغات تقع ضمن المشاريع المجدولة والمستقبلية أو لارتباطها بجهات ودوائر خدمية أخرى.ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري، أو أي مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية، عبر مركز البلاغات 940، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق «بلدي 940».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.