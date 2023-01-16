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معالجة 16 ألف بلاغ تشوه بصري في القطيف

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- بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة المنطقة الشرقية 16095 بلاغا تتعلق بتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بمحافظة القطيف، استقبلتها خلال العام الماضي 2022م، عبر مركز البلاغات 940 والقنوات الالكترونية الأخرى، تضمنت بلاغات وملاحظات حول التشوه البصري والتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية الرئيسة لجودة الحياة.

وبينت الأمانة أنها عالجت 16095 بلاغا من أصل 16129 بلاغا، وأن 34 بلاغا، مازال تحت المعالجة؛ لكون هذه البلاغات تقع ضمن المشاريع المجدولة والمستقبلية أو لارتباطها بجهات ودوائر خدمية أخرى.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري، أو أي مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية، عبر مركز البلاغات 940، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق «بلدي 940».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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