شكرا لقرائتكم خبر معالجة 16 ألف بلاغ تشوه بصري في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة المنطقة الشرقية 16095 بلاغا تتعلق بتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بمحافظة القطيف، استقبلتها خلال العام الماضي 2022م، عبر مركز البلاغات 940 والقنوات الالكترونية الأخرى، تضمنت بلاغات وملاحظات حول التشوه البصري والتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية الرئيسة لجودة الحياة.

وبينت الأمانة أنها عالجت 16095 بلاغا من أصل 16129 بلاغا، وأن 34 بلاغا، مازال تحت المعالجة؛ لكون هذه البلاغات تقع ضمن المشاريع المجدولة والمستقبلية أو لارتباطها بجهات ودوائر خدمية أخرى.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري، أو أي مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية، عبر مركز البلاغات 940، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق «بلدي 940».