ملتقى دولي للحديث عن مستقبل التعليم الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للحديث عن مستقبل التعليم وتوجهاته، يشارك 45 متحدثا ومتحدثة من 30 دولة حول العالم، في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الالكتروني، خلال المدة من 23 - 25 يناير الجاري في نسخته الثانية «GTEL2023»، الذي تنظمه الجامعة السعودية الالكترونية، عبر 8 جلسات مختلفة، برعاية من وزير التعليم يوسف البنيان.

ويتضمن الملتقى في يومه الأول الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «نحو تعليم الكتروني مستدام»، الذي يشارك فيه الأمين العام للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم افتراضيًا تورون جيلسفيك، ومدير المكتب الإقليمي لمركز الكومنولث لوسائط الإعلام التعليمية في آسيا بشير حمد شدرش، والرئيس التنفيذي لشركة سباركس للتعلم دارمند سينغ ساندو.

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «الشراكات الأكاديمية في بيئات التعلم الالكتروني»، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد التعليم عبر الإنترنت الدكتور جنيفير ميثس، ومدير شركة جير جروس أو بي إي للاستشارات المحدودة الدكتور جير جروس، مديرة خدمات التعليم العالمية في شركة جي أي العالمية الدكتورة ستايسي فيث، والرئيس التنفيذي للابتكار في العلميات والتعليم بجامعة ولاية كولورادو الدكتورة بيكي تندر، والرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال أندرو جفريز.

جلسات الملتقى المتبقية:

الجلسة الثالثة: التحول الرقمي للتعليم الشامل.

الجلسة الرابعة: التحديات والفرص في التعلم الالكتروني,

الجلسة الخامسة: التعليم الالكتروني والحرم الجامعي الالكتروني.

الجلسة السادسة: إعادة النظر في التعلم نحو التعليم 4.0.

الجلسة السابعة: طوير مهارات القرن الواحد والعشرين.