مبادرات تطوعية للتثقيف الصحي بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز التوعية والتثقيف الصحي، أطلقت صحة مكة المكرمة ممثلة في فريق «براء أبدان التطوعي»، أحد الفرق المعتمدة بصحة العاصمة المقدسة، مبادرات في مجال التطوع الصحي.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة مكة حمد العتيبي أن صحة المنطقة تحرص على إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية والمبادرات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال التوعية والتثقيف الصحي؛ سعيا منها لنشر وتعزيز الوعي والتثقيف الصحي لمختلف شرائح المجتمع.

من جهة أخرى احتفل الفريق بختام أعماله التطوعية للعام 2022م، حيث حقق الفريق 9616 ساعة عمل تطوعية، وأقام 9 مبادرات، استفاد منها 3350 شخصا من خلال البرامج التي قدمها الفريق لأهالي مكة المكرمة من ذوي الهمم.