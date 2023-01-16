شكرا لقرائتكم خبر مبادرات تطوعية للتثقيف الصحي بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي لصحة مكة حمد العتيبي أن صحة المنطقة تحرص على إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية والمبادرات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال التوعية والتثقيف الصحي؛ سعيا منها لنشر وتعزيز الوعي والتثقيف الصحي لمختلف شرائح المجتمع.من جهة أخرى احتفل الفريق بختام أعماله التطوعية للعام 2022م، حيث حقق الفريق 9616 ساعة عمل تطوعية، وأقام 9 مبادرات، استفاد منها 3350 شخصا من خلال البرامج التي قدمها الفريق لأهالي مكة المكرمة من ذوي الهمم.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات تطوعية للتثقيف الصحي بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.