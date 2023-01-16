«الحكواتي» يجذب زوار مهرجان شتاء درب زبيدة

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ويعرف الحكواتي أو الراوي، بالرجل الذي معه كتاب ويجلس في مكان مرتفع، ويروي للناس الذين يجتمعون حوله كثيرا من الحكايات المتنوعة التي يتخللها بعض من الحكم والطرائف، والقصص الكوميدية وغيرها.ويأتي اختيار الهيئة لبعض النماذج التاريخية والتراثية في فعاليات «شتاء درب زبيدة»، تجسيدا لما كانت تتميز به «لينة» وسوقها من إرث تاريخي، ومكانتها خلال مسيرة القوافل التي كانت تقدم إليه وهي محملة بمختلف البضائع، لعرضها في رحاب السوق على رواده من تجار المنطقة.
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