شكرا لقرائتكم خبر البورد الأمريكي لـ17 أخصائية توحد سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت 17 أخصائية سعودية من منسوبات مركز المدينة للتوحد «تمكن» على ترخيص فني تحليل سلوك تطبيقي مسجل (RBT) من البورد الأمريكي خلال عملهن وتدريبهن في مركز تمكن الشامل للتوحد.

وأوضح مدير المراكز والبرامج بمركز (تمكن) الدكتور مهند فريحات أن من أهم أهداف المركز تدريب الأخصائيين على أفضل الممارسات العالمية لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لتحقيق النتائج المرجوة لخدمة المستفيدين وأسرهم، وأشار إلى أن المركز مستمر في تقديم البرامج التدريبية للمستفيدين وبإشراف جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبين المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل العوفي أن حصول الأخصائيات على البورد الأمريكي يؤكد على سعي «تمكن» لتوطين المعرفة، وأن تمكن عكفت على دراسة احتياج المركز من تخصصات ووضعت خططها الاستراتيجية فيما يختص بالتوظيف والتدريب لضمان توفر وجاهزية الكوادر المؤهلة بشكل عال لخدمة المستفيدين لذوي اضطراب طيف التوحد وفق أفضل الممارسات.