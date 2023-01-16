شكرا لقرائتكم خبر رفض الفحص الطبي يوقف صرف البدل اليومي للمصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم وقف صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص، ويتعين أن يكون هذا القرار مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة حسب الأحوال.

ويقدم للمصاب العلاج الشامل مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماما أو تستقر حالته، حسبما تراه جهة العلاج، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، ومناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة، ويدخل في العلاج ما يلي: علاج التشويه الناتج عن الإصابة لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضية، أو لكون التشويه مما لـه تأثير على حياته الاجتماعية العادية، وكذلك تأهيل المصابين وإعدادهم جسديا ومهنيا إذا اقتضت حالتهم ذلك.

كما يشمل العلاج تأمين الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ونحوها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج، وعلاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها للوصول إلى شفاء المصاب من إصابة العمل حسب ما تقدره جهة العلاج.

ويشمل أيضا علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعلاج من الإصابة، سواء كان هذا المرض من مضاعفاتها، أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثومية حدثت نتيجة إقامته في المستشفى لعلاجه من الإصابة، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض. ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجا عن مضاعفات الإصابة.

أرقام التأمينات في 2022:

120 مليار ريال مصروفات المنافع.

62 مليون ريال تعويضات ضد التعطل.

14 مليونا معاشات الأخطار المهنية.

480 ألف منشأة مسجلة.

70 مليون معاملة منجزة الكترونيا.

230 ألف زيارة افتراضية.

1.8 مليون مسجل في الخدمات الالكترونية.

25 مليون زائر للموقع الالكتروني.

17 مليون عميل.