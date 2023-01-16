31 ألف جولة لمكافحة التستر

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 31.604 جولات ميدانية رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ، وكافة المنشآت التابعة للوزارة، شملت جميع مناطق المملكة؛ لمكافحة التستر التجاري، ورصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات نفذها (171) من مأموري الضبط والمراقبين خلال الفترة من (20 فبراير 2022م - 8 يناير 2023م)، على مدن ومحافظات المملكة المختلفة شملت: منافذ بيع الخضار والفواكه، والأغنام والأعلاف، واللحوم والأسماك، والمؤسسات الزراعية، والصيدليات البيطرية، ومخالفي نظام المياه (مقاولي حفر الآبار)، والمنشآت التابعة للوزارة كافة، مؤكدةً ضبط عدد من المخالفين للأنظمة، وتمت إحالتهم للجهة ذات العلاقة بوزارة التجارة؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.