31 ألف جولة لمكافحة التستر

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات نفذها (171) من مأموري الضبط والمراقبين خلال الفترة من (20 فبراير 2022م - 8 يناير 2023م)، على مدن ومحافظات المملكة المختلفة شملت: منافذ بيع الخضار والفواكه، والأغنام والأعلاف، واللحوم والأسماك، والمؤسسات الزراعية، والصيدليات البيطرية، ومخالفي نظام المياه (مقاولي حفر الآبار)، والمنشآت التابعة للوزارة كافة، مؤكدةً ضبط عدد من المخالفين للأنظمة، وتمت إحالتهم للجهة ذات العلاقة بوزارة التجارة؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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