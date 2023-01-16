الحج والعمرة تبحث التحديات

اجتمعت اللجنة الوطنية للحج والعمرة أمس، برئاسة المهندس عبدالله قاضي، ومشاركة النائب محمد بن بادي، وكافة أعضاء اللجنة بمقر الغرفة التجارية بمكة، في أول اجتماع لها لمناقشة الخطة الإستراتيجية للدورة 21، والتحديات التي تواجه قطاع الحج والعمرة، وذلك بالعمل على تذليل الصعوبات، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع تحقيق رؤية 2030، بالإضافة إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وستكون هنالك اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في الأسابيع المقبلة لمناقشة سبل التطوير، لتطبيق أعلى معايير الجودة.



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