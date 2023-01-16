المرأة في العلوم والهندسة 2023 ورشة عمل في كاوست

وستشمل ورشة العمل هذه محادثات وحلقات نقاش من قبل علماء ومهندسين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ناجحين حول رحلتهم الشخصية ونضالاتهم ونهجهم في الحياة، كما تسلط الورشة التي تترأسها البرفيسوره نيفين خشاب رئيسة قسم علوم الكيمياء في كاوست، الضوء على الجهود المبذولة لتضييق الفجوة بين الجنسين من خلال التشجع ونشر الوعي والتحفيز على استثمار الرجال والنساء على حد سواء الجهود في هذا المجال، وما يمكن القيام به في المستقبل لتمكين الأجيال الشابة.
يشار إلى أن التقديم مستمر حتى 31 يناير من العام الحالي وإلى الساعة 5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول عبر الرابط .
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