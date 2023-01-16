المرأة في العلوم والهندسة 2023 ورشة عمل في كاوست

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" عن فتح باب التسجيل في ورشة العمل بعنوان "المرأة في العلوم والهندسة" بهدف تشجيع الطالبات على التفكير في مجال العلوم والهندسة والتي تنطلق اعتبارًا من 7 وحتى 9 فبراير من العام الحالي.

وستشمل ورشة العمل هذه محادثات وحلقات نقاش من قبل علماء ومهندسين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ناجحين حول رحلتهم الشخصية ونضالاتهم ونهجهم في الحياة، كما تسلط الورشة التي تترأسها البرفيسوره نيفين خشاب رئيسة قسم علوم الكيمياء في كاوست، الضوء على الجهود المبذولة لتضييق الفجوة بين الجنسين من خلال التشجع ونشر الوعي والتحفيز على استثمار الرجال والنساء على حد سواء الجهود في هذا المجال، وما يمكن القيام به في المستقبل لتمكين الأجيال الشابة.

يشار إلى أن التقديم مستمر حتى 31 يناير من العام الحالي وإلى الساعة 5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول عبر الرابط .