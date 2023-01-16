السعودية اليوم / تعليم القريات : الدراسة "عن بُعد" ليوم غدٍ الثلاثاء



القريات 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القريات تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بمدارس المحافظة وتحويلها " عن بعد " وذلك بناء على ماورد من المركز الوطني للأرصاد .

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عبر منصتي "مدرستي" و "روضتي"، ‏وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس المحافظة.

// انتهى //

22:48ت م

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