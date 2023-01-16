السعودية اليوم / جامعة "كاوست" تستقبل التسجيل في ورشة عمل "المرأة في العلوم والهندسة لعام 2023"



جدة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" فتح باب التسجيل في ورشة عمل "المرأة في العلوم والهندسة"؛ بهدف تشجيع الطالبات على التفكير في مجال العلوم والهندسة التي تنطلق ابتداءً من 7 حتى 9 فبراير من العام الحالي.

وتشمل ورشة العمل هذه محادثات وحلقات نقاش من قبل علماء ومهندسين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ناجحين حول رحلتهم الشخصية ونضالاتهم ونهجهم في الحياة، كما تسلط الورشة التي ترأسها رئيسة قسم علوم الكيمياء في "كاوست" البرفيسوره نيفين خشاب،الضوء على الجهود المبذولة لتضييق الفجوة بين الجنسين من خلال التشجع ونشر الوعي والتحفيز على استثمار الرجال والنساء على حد سواء الجهود في هذا المجال، وما يمكن القيام به في المستقبل لتمكين الأجيال الشابة.

يشار إلى أن التقديم في الورشة مستمر حتى 31 يناير من العام الحالي، ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول على الرابط: https://be-wise.kaust.edu.sa .

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22:43ت م

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