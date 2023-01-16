السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية : الدراسة "عن بُعد" ليوم غدٍ الثلاثاء



عرعر 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية تعليق الدراسة الحضورية غدًا، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها "عن بعد" وذلك بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع .

وأوضح تعليم المنطقة أن الدراسة ستكون عبر ‫منصتي "مدرستي" و "روضتي"، في جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية للطلاب والطالبات والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس.

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22:39ت م

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