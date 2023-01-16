شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق رقمًا سلبيًا غائب منذ 19 عاما بتوديع كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل نادي الزمالك عروضه الضعيفة وسقوطه المتتالي فى الإطار المحلي، بعدما ودع الفارس الأبيض كأس مصر من الدور قبل النهائي، بعد التعادل الإيجابي مع بيراميدز بنتيجة 1/1وفوز الأخير بركلات الجزاء الترجيحية.

ليسقط الزمالك للمباراة الرابعة على التوالي، حيث أن الفريق لم يتمكن من تحقيق اي إنتصار خلال آخر 4 مباريات سواء فى إطار الدوري المحلي أو مسابقة الكأس، مما يعرض الفريق الأبيض للعديد من الإنتقادات فى الآونة الأخيرة.

وحقق نادي الزمالك بخسارته فى مباراة الليلة رقمًا سلبيًا لم يتحقق من 19 عاما، حيث أن الفارس الأبيض لم يسبق له الخروج من بطولة الكأس عن طريق ركلات الترجيح منذ أن سقط الفريق أمام الترسانة فى موسم 2004.



فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

وأشارت العديد من المصادر أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أصبح أقرب للرحيل عن الزمالك أكثر من أي وقت مضي، فعلى الرغم من تأكيد إدارة الفريق إستمرار المدرب إلى نهاية الموسم الحالي، إلا أن الوضع الراهن داخل القلعة البيضاء متأزم للغاية.



جماهير الزمالك تحمل اللاعبين المسئولية

وأنتقدت جماهير نادي أداء لاعب الزمالك فى مباراة بيراميدز، حيث وصفته بالرعونة والإستهتار من قبل اللاعبين، الأمر الذي لم يكن وليدة اللحظة ولكنه برز بشكل أكثر وضوحًا فى مباريات الدوري الأخيرة للفريق.