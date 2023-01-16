شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة عشر بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، بالإعلان عن التشكيل المثالي، للجولة الثالثة عشر عقب انتهائها.

وانتهت الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن السعودي، أمس الأحد، بفوز الهلال أمام نظيره العدالة، بثنائية نظيفة دون رد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الهلال بالمركز الثاني، برصيد 29 نقطة.

وتواجد في التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي، طارق حامد المحترف المصري بصفوف اتحاد جدة، للمرة الأولى له هذا الموسم.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي

وجاء تشكيل الأفضل للجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي، كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا "النصر".

خط الدفاع: مهند الشنقيطي "الاتحاد"، تيبولت بيري "الباطن"، ماوريسيو أنتونيو"الباطن"، يوسف المزيرب "الباطن".

خط الوسط: محمد فوزير"الرائد"، طارق حامد "الاتحاد"، فابيو مارتينيز"الخليج".

خط الهجوم: صالح الشهري"الهلال"، كاكو أليخاندرو"التعاون"، سوكول تسيكاليتشي "الخليج".