8204 ساعات تطوعية لتوعية مرضى القلب

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وذكرت الجمعية أن المشاركين قاموا بالعمل الصحي بالمستشفيات، والأعمال الإدارية والمشاركة بالفعاليات وتقديم الاستشارات الطبية وأخذ القياسات الحيوية لزوار الأسواق ونشر الرسائل التوعوية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جمعية رعاية مرضى القلب «قلبي» 8204 ساعات تطوعية بمشاركة 300 متطوع ومتطوعة، فيما بلغ عدد المستفيدين 8204 مستفيدين خلال عام 2022م.وذكرت الجمعية أن المشاركين قاموا بالعمل الصحي بالمستشفيات، والأعمال الإدارية والمشاركة بالفعاليات وتقديم الاستشارات الطبية وأخذ القياسات الحيوية لزوار الأسواق ونشر الرسائل التوعوية.

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