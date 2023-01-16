برامج لتأهيل خريجات جامعة نورة لسوق العمل

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وفعل المركز عددا من الشراكات التدريبية لتطوير البرامج التدريبية، والإسهام في إعداد مخرجات تنافس في الاقتصاد الوطني، منها: التعاون مع شركة تطوير تقنيات التعليم لتقديم برامج الشهادات المهنية الاحترافية لطالبات وخريجات الجامعة.وعمل المركز على تطوير واستحداث سلسلة من البرامج بهدف التأهيل لسوق العمل وتمكين المرأة من ممارسة دورها في التنمية الوطنية، من أبرزها: برنامج التحول الرقمي ومستقبل الوظائف، برنامج الأهداف المنطقية للفنون والذي يتضمن ورشا تدريبية فنية في مجال السينما والمسرح والإنتاج والإخراج بهدف تنمية الفنون والمسرح في السعودية، وبرامج أكاديمية الحوار الوطني.
أهداف البرامج
- تنمية المعارف والمهارات الإبداعية
- دعم المهارات القيادية للطالبات والخريجات
- الإسهام في تأهيلهن لسوق العمل
- الانخراط في ميادين المهن وريادة الأعمال
- تمكين المرأة من ممارسة دورها في التنمية الوطنية
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