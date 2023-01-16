برامج لتأهيل خريجات جامعة نورة لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تجهيزهن لسوق العمل، قدم مركز دعم المهارات الطلابية (نجاح) التابع لعمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال 2022م سلسلة من البرامج والورش التدريبية، بلغ عددها 99 برنامجا لنحو 4 آلاف طالبة وخريجة، تهدف إلى تنمية المعارف والمهارات الإبداعية والقيادية للطالبات وخريجات الجامعة بما يسهم في تأهيلهن لسوق العمل والانخراط في ميادين المهن وريادة الأعمال.

وفعل المركز عددا من الشراكات التدريبية لتطوير البرامج التدريبية، والإسهام في إعداد مخرجات تنافس في الاقتصاد الوطني، منها: التعاون مع شركة تطوير تقنيات التعليم لتقديم برامج الشهادات المهنية الاحترافية لطالبات وخريجات الجامعة.

وعمل المركز على تطوير واستحداث سلسلة من البرامج بهدف التأهيل لسوق العمل وتمكين المرأة من ممارسة دورها في التنمية الوطنية، من أبرزها: برنامج التحول الرقمي ومستقبل الوظائف، برنامج الأهداف المنطقية للفنون والذي يتضمن ورشا تدريبية فنية في مجال السينما والمسرح والإنتاج والإخراج بهدف تنمية الفنون والمسرح في السعودية، وبرامج أكاديمية الحوار الوطني.

أهداف البرامج

