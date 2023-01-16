شكرا لقرائتكم خبر تمديد التسجيل بمسابقة التصميم العمرانية حتى 19 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت أن اللجان المعنية تواصل استقبال طلبات التسجيل عبر الموقع الالكتروني للمسابقة، مؤكدة بأنها تسعى لاستقبال أكبر عدد من المشاركات للخروج بأفضل التصاميم والهندسية وتقديم الدراسات والحلول المعمارية لتطوير أحد المناطق غير المنظمة في أحياء المدينة المنورة.ودعت الأمانة المبدعين في مختلف المجالات الهندسية والعمرانية للمسارعة بالاشتراك في المسابقة التي تركز على تطوير هوية معمارية خاصة بالأماكن المستهدفة، تتماشى مع تراث وتاريخ المدينة، وفتح المجال للجهات ذات الاختصاص لطرح أفكارها مقابل جوائز مادية قيمة.
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