خبراء ومختصون لكشف آفات وأمراض النحل

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وأوضح المشرف على العيادات المتنقلة للنحل في المملكة الدكتور محمد عيد، أن تتبع النحالين لمواسم الإزهار وانتقالهم من موقع لآخر، يشكل فرصة لانتشار العدوى بين المناحل من خلال استخدام المعدات المشتركة دون تعقيمها، مؤكدا اشتراط الوزارة لإصدار تصريح التنقل، فحص آفات وأمراض النحل؛ لضمان الانتقال الصحي، وعدم انتشار العدوى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الكشف المبكر عن آفات وأمراض النحل، وتوعية النحالين وإرشادهم من خلال الخبراء والمختصين، يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، تقديم خدماته للنحالين من خلال العيادة المتنقلة للنحل.وأوضح المشرف على العيادات المتنقلة للنحل في المملكة الدكتور محمد عيد، أن تتبع النحالين لمواسم الإزهار وانتقالهم من موقع لآخر، يشكل فرصة لانتشار العدوى بين المناحل من خلال استخدام المعدات المشتركة دون تعقيمها، مؤكدا اشتراط الوزارة لإصدار تصريح التنقل، فحص آفات وأمراض النحل؛ لضمان الانتقال الصحي، وعدم انتشار العدوى.

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