الارشيف / اخبار السعوديه

جدول القبول في الكلية التقنية للبنين بالطائف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم جدول القبول في الكلية التقنية للبنين بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف عن مواعيد القبول في برنامج الدبلوم -صباحي ومسائي- وبرنامج البكالوريوس والمقررات التكميلية -مسائي- للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ.
وبينت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً لمرحلة البكالوريوس والمقررات التكميلية ابتداءً من 29 / 6 / 1444هـ ولمدة خمسة أيام, فيما سيتم فتح التقديم لمرحلة الدبلوم في 7 / 7 / 1444هـ, وذلك عبر بوابة القبول الموحد “قبولي”, منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

الكلية التقنية

قد يهمّك أيضاً

Img
Img
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا