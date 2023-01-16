شكرا لقرائتكم جدول القبول في الكلية التقنية للبنين بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف عن مواعيد القبول في برنامج الدبلوم -صباحي ومسائي- وبرنامج البكالوريوس والمقررات التكميلية -مسائي- للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ.

وبينت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً لمرحلة البكالوريوس والمقررات التكميلية ابتداءً من 29 / 6 / 1444هـ ولمدة خمسة أيام, فيما سيتم فتح التقديم لمرحلة الدبلوم في 7 / 7 / 1444هـ, وذلك عبر بوابة القبول الموحد “قبولي”, منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.