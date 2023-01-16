وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي مياه وبيئة بحرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة البيئية أو البحرية، علوم البيئة، علوم الأرض، الاستدامة).

– أخصائي أوزون: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية، علوم البيئة، الإدارة البيئية).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)