السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث



الطائف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف عن مواعيد القبول في برنامج الدبلوم -صباحي ومسائي- وبرنامج البكالوريوس والمقررات التكميلية -مسائي- للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ.

وبينت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً لمرحلة البكالوريوس والمقررات التكميلية ابتداءً من 29 / 6 / 1444هـ ولمدة خمسة أيام, فيما سيتم فتح التقديم لمرحلة الدبلوم في 7 / 7 / 1444هـ, وذلك عبر بوابة القبول الموحد "قبولي", منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

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16:53ت م

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