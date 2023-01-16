السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" و "سابك" تنظمان ورشة عمل لدعم المبتكرين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية



الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الشركة

وهدفت الورشة إلى توضيح دور "الهيئة" في دعم مجال الابتكار والتصنيع المحلي والدراسات السريرية في الأجهزة الطبية، وشرح المبادرات التي تقوم بها في مجال الأجهزة الطبية المبتكرة انطلاقاً من أهمية الابتكار وتوطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وفي إطار متصل، كشفت "الهيئة" نتائج استطلاع أجرته لقياس مدى استفادة المبتكرين من مبادرة مسار الأجهزة الطبية المبتكرة، ومدى وضوح متطلبات الدراسات السريرية، إذ أظهرت النتائج أن المسار نجح بتوضيح كيفية إعداد وتقديم الملفات الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية المبتكرة الخاصة بهم بنسبة تفوق 75%، وإيضاح متطلبات الهيئة التنظيمية بنسبة 90%، فيما يتعقد أكثر من 80% من المشاركين أن طرق التواصل مع الهيئة وتنسيق الاجتماعات فيما يخص المسار فعّالة.

// انتهى //

16:49ت م

0143



الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسنظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ورشة عمل لبحث مشاركة إستراتيجية دعم المبتكرين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية 2023م في مدينة الرياض، وذلك ضمن مبادرة "نساند" التابعة للشركة.وهدفت الورشة إلى توضيح دور "الهيئة" في دعم مجال الابتكار والتصنيع المحلي والدراسات السريرية في الأجهزة الطبية، وشرح المبادرات التي تقوم بها في مجال الأجهزة الطبية المبتكرة انطلاقاً من أهمية الابتكار وتوطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.وفي إطار متصل، كشفت "الهيئة" نتائج استطلاع أجرته لقياس مدى استفادة المبتكرين من مبادرة مسار الأجهزة الطبية المبتكرة، ومدى وضوح متطلبات الدراسات السريرية، إذ أظهرت النتائج أن المسار نجح بتوضيح كيفية إعداد وتقديم الملفات الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية المبتكرة الخاصة بهم بنسبة تفوق 75%، وإيضاح متطلبات الهيئة التنظيمية بنسبة 90%، فيما يتعقد أكثر من 80% من المشاركين أن طرق التواصل مع الهيئة وتنسيق الاجتماعات فيما يخص المسار فعّالة.// انتهى //16:49ت م0143

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