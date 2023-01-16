السعودية اليوم / بدء الاجتماع الثاني لفريق الخبراء العرب المعني بوضع الضوابط والمعايير للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بوضع الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الجامعة العربية.

ورأَس وفد المملكة في الاجتماع مدير إدارة العلاقات الدولية بهيئة حقوق الإنسان سلطان بن صقر التمياط.

وأفادت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام ملاحظات عدد من الدول العربية " المملكة العربية

وشددت أبو غزالة، على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها.

// انتهى //

16:38ت م

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القاهرة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بوضع الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الجامعة العربية.ورأَس وفد المملكة في الاجتماع مدير إدارة العلاقات الدولية بهيئة حقوق الإنسان سلطان بن صقر التمياط.وأفادت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام ملاحظات عدد من الدول العربية " المملكة العربية السعودية وليبيا والإمارات وتونس والجزائر" التي وردت للأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تمهيدًا لرفع ما يخلص إليه الاجتماع من توصيات إلى الاجتماع المقبل للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية الشهر المقبل .وشددت أبو غزالة، على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها.// انتهى //16:38ت م0140

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