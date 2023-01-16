

الطائف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

تمكن فريق طبي بفضل الله من استئصال ورم سرطاني بالكبد لمريضة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

وبينت صحة الطائف أن الفريق الطبي استقبل الحالة فور وصولها لطوارئ المستشفى وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين إصابتها بسرطان الكبد، وتم إجراء العملية عن طريق الأشعة التداخلية، وقرر بعدها عمل حقن شرياني للعلاج الكيميائي عن طريق القسطرة.

وأضافت أن المريضة خرجت ولله الحمد بصحة جيدة ليتم استكمال العلاج والمتابعة بعد ذلك بمركز الأورام الذي استقبل خلال العام المنصرم 5379 مراجعاً وأجرى 2848 جلسة علاج كيماوي.

// انتهى //

16:08ت م

0133





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تخصصي الطائف يجري عملية لمصابة بسرطان الكبد عبر الأشعة التداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.