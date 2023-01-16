السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفير المملكة لدى جمهورية كوت ديفوار



الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء, الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل دعم العمل الإنساني في كوت ديفوار.

وأشاد السفير سعد القثامي برسالة المركز النبيلة في تقديم المساعدات لكل من يحتاجها في مختلف دول العالم، الأمر الذي يجسد الوجه الحضاري للمملكة.

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