

الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

حصلت الهيئة العامة للنقل على شهادة الآيزو 27001:2013 في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية الخاصة بنظام إدارة أمن وسرية المعلومات، بعد أن استوفت إدارات الأمن السيبراني وتقنية المعلومات ومركز البيانات جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، في إطار سعي الهيئة نحو تقديم جميع الخدمات بفاعلية وأمان، وضمان سرية ونزاهة وتوافر معلومات المستفيدين.

ويأتي حصول الهيئة على الشهادة نتيجة توفيرها الأدوات والتقنيات اللازمة لحماية الأصول التقنية من التهديدات الداخلية والخارجية، وتحقيق الإدارة الشاملة للمخاطر السيبرانية والثغرات التقنية والتنفيذ الفعال لمحاكاة تقنيات الهجوم السيبراني الفعلية وأساليبه، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى موظفيها.

يذكر أن الهيئة حصلت على الشهادة بعد أن قامت أحد الجهات المعتمدة بالتدقيق الخارجي؛ لضمان استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد وامتثال الإدارات المعنية كافة للإجراءات المتبعة في نظام إدارة أمن المعلومات.

// انتهى //

15:59ت م

0128





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "هيئة النقل" تحصل على شهادة الآيزو في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لنظام إدارة أمن المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.