السعودية اليوم / أمانة الشرقية تزرع أكثر من 51 ألف زهرة موسمية و4 آلاف شجرة جمالية في رأس تنورة



الدمام 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

أكملت أمانة المنطقة الشرقية زراعة ٥١٩٩٢ زهرة موسمية و4٦٥٩ شجرة جمالية متنوعة ومسطحات خضراء بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع في محافظة رأس تنورة، ضمن مبادرة

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن الأشجار الجمالية التي تمت زراعتها تتمثل في شجرة جهنمية، هبيسكس، لوز، توت، ليمون، فيكس لسان العصفور، ياسمين هندي - بازوف – بنوسيتم، إضافة إلى زهور بيتونيا هايبرد، قطيفة هايبرد، بيتونيا بلدي.

وأضافت الأمانة أنه يتم حالياً العمل على زراعة ٤٠٠ ألف زهرة موسمية متنوعة، إضافة إلى ١٢٠٠ شجرة أكاسيا، مؤكدة استمرار أعمال زراعة الزهور في جميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لتحويل محافظة رأس تنورة إلى مدينة خضراء من خلال إطلاق حملة زراعية مكثفة لتغطية كافة الطرقات والحدائق العامة والميادين بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف.

// انتهى //

15:20ت م

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الدمام 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقية زراعة ٥١٩٩٢ زهرة موسمية و4٦٥٩ شجرة جمالية متنوعة ومسطحات خضراء بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع في محافظة رأس تنورة، ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وشرقية خضراء التي أطلقتها أمانة الشرقية بهدف تحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي بما يسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن.وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن الأشجار الجمالية التي تمت زراعتها تتمثل في شجرة جهنمية، هبيسكس، لوز، توت، ليمون، فيكس لسان العصفور، ياسمين هندي - بازوف – بنوسيتم، إضافة إلى زهور بيتونيا هايبرد، قطيفة هايبرد، بيتونيا بلدي.وأضافت الأمانة أنه يتم حالياً العمل على زراعة ٤٠٠ ألف زهرة موسمية متنوعة، إضافة إلى ١٢٠٠ شجرة أكاسيا، مؤكدة استمرار أعمال زراعة الزهور في جميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لتحويل محافظة رأس تنورة إلى مدينة خضراء من خلال إطلاق حملة زراعية مكثفة لتغطية كافة الطرقات والحدائق العامة والميادين بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف.// انتهى //15:20ت م0118

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