

رفحاء 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر محافظة رفحاء, اليوم, توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية وهي جامعة الحدود الشمالية التي مثلها معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري, وكل من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة، وجمعية التنمية الأسرية "ملاذ"، وجمعية نماء التطوعية.

وتضمنت الاتفاقيات تفعيل مبدأ الشراكة والتكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة فيما يخدم الصالح العام، وتشجيع ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتوفير الفرص التطوعية لمشاركة المتطوعين في تنظيم الفعاليات والندوات والمعارض واللقاءات التي تنفذها الجامعة, إضافة إلى إجراء الدراسات المتخصصة في شأن الأسرة وجميع أفراد المجتمع التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وتقديم الاستشارات للمستفيدين.

كما تضمنت الاتفاقيات تعزيز سبل التعاون المشترك فيما يخدم البرامج التنموية والاجتماعية بالمنطقة والمشاركة في تنظيم الفعاليات ذات الاهتمام المشترك وتقديم خدمات واستشارات التدريب.

وتشير الاتفاقية بين إدارة التعليم ومكافحة المخدرات إلى تقديم الاستشارات المشتركة في كل من شأنه تعزيز وتطوير العمل التوعوي بأضرار المخدرات بين الطلاب والطالبات.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية تفعيل بنود مذكرات التفاهم والتعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمة مجتمعية وتطوعية وتوفير بيئة معرفية وتدريبية وتعليمية والاستفادة من تمازج الخبرات والإمكانات المتاحة، التي تتصل بالاهتمامات العلمية والاجتماعية, موضحًا أن الإمكانات التعاونية تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق الأهداف المشتركة بروح الابتكار والإبداع.

ودعا إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم "رؤية المملكة 2030" التي تستهدف صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على استثمار امكانات بلادنا في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع المناطق والقطاعات.

// انتهى //

14:56ت م

0114





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقيات بين عدد من الجهات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.