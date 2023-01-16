شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. النصر السعودي يرصد التعاقد مع حارس مرمي الريال السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحفية ماركا الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبة مسئولي النصر فى التعاقد مع الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس، حارس مرمي الفريق الباريسي الحالي وريال مدريد السابق.

حيث يري مسئولي النصر أن اللاعب سيمثل إضافة قوية للفريق العالمي، فى ظل إصابة أوسبينا الأخيرة، والتى من المتوقع أن يغيب الحارس على أثرها لنهاية الموسم الحالي، مما سيمثل أزمة كبيرة للفريق العالمي.

وأكدت بعض المصادر القوية أن التعاقد مع نافاس فى المرحلة الحالية، لن يتسم بالصعوبة كما يتوقع البعض، لا سيما أن اللاعب لا يحظي بفرصة المشاركة مع الفريق الباريسي هذا الموسم، فى ظل تواجد الحارس الإيطالي دوناروما.



موقف باريس من بيع نافاس

وفى سياق متصل، لا يمانع مسئولي الفريق الباريسي رحيل نافاس إلى النصر السعودي فى الفترة القادمة، خاصة أن المقابل المادي لن يعيق مسئولي الفريق العالمي عن إتمام التعاقد مع اللاعب خلال المرحلة القادمة.



موقف نافاس من العرض السعودي

ومن جانبه يري نافاس أن تواجده فى صفوف النصر خلال الفترة القادمة ستعد تجربة مميزة، الشئ الذي سيجعله يهرب من شبح باريس، بجانب أنه سيقوم بمزاملة زميله السابق فى ريال مدريد كرستيانو رونالدو، الأمر الذي يساعد كثيرًا فى إتمام الصفقة.