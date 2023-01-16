السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي أمين منطقة تبوك



أملج 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

التقى محافظ أملج نايف المريخي بمكتبه اليوم، أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف خلال زيارته للمحافظة، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عودة العنزي.

ونوه محافظ أملج بدور أمانة تبوك والبلديات التابعة وما تقدم من مشاريع تنموية وخدمية تهم المواطن، كما جرى مناقشة الخدمات البلدية المقدمة واحتياج المحافظة من المشاريع البلدية المستقبلية.

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15:56ت م

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