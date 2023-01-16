السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يرأس الاجتماع الثالث للجنة السلامة المرورية بالمنطقة



الباحة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس لجنة السلامة المرورية بديوان الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة الثالث بحضور جميع الأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

ونوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتطوير منظومة السلامة المرورية كركيزة أساسية لجودة الحياة، مشيداً بجهود رجال المرور وتعاون وتكامل مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والتعاون الدائم مع المواطنين والمقيمين سالكي الطرق للحفاظ على سلامتهم .

ونوه بالجهود التي بذلتها اللجنة بهدف تحقيق السلامة المرورية بالمنطقة والتوصيات التي تم تنفيذها لتقليل الحوادث المرورية مع نجاح الخطط المرورية والتواجد الأمني المستمر ومتابعة السير ، مؤكدا أهمية معالجة التقاطعات الخطرة والنقاط السوداء في طرقات المنطقة والعمل على تهيئة مسارات المشاة، متمنياً مواصلة الجهود والعمل على زيادة الوعي المجتمعي من خلال الارشادات والنصائح والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتوعية المجتمعية، وأهمية التقيد بتعليمات المرور خصوصاً في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تقلبات جوية قد تؤثر على سلامة المواطنين والمقيمين.

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه من قبل اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، مع استعراض المواقع الخطرة والحلول المقترحة لمعالجتها، ومقترحات تعديل عدد من المسارات في بعض التقاطعات والإشارات الضوئية لتسهيل الحركة المرورية، كما استعرض الاجتماع دور الجهات ومبادراتها في رفع مستوى وعي مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين والمتعلقة بالسلامة المرورية واعداد التوصيات اللازمة لمتابعة تنفيذها.

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15:03ت م

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