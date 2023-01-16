السعودية اليوم / فريق حزام التعاون بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون يعقد اجتماعه الـ 14



الظهران 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

عقد فريق حزام التعاون بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الرابع عشر، اليوم، وذلك بمقر مكتب الاتصالات المؤمنة بالظهران، بمشاركة وفود متخصصة بالقوات المسلحة بدول المجلس، وممثل عن الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجرى خلال الاجتماع, استعراض عدد من النقاط المتعلقة بالتعاون العسكري بين دول المجلس فيما يخص منظومة حزام التعاون، بالإضافة إلى تعزيز العمل العسكري المشترك بين مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس، والخروج بتوصيات تسهم في دعم وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل العسكري القائم بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون.

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14:54ت م

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