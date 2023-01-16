السعودية اليوم / أمانة الشرقية تعالج أكثر من 16 ألف بلاغ تتعلق بتحسين المشهد الحضري بالقطيف



الدمام 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

عالجت أمانة المنطقة الشرقية 16095 بلاغًا تتعلق بتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بمحافظة القطيف، استقبلتها الأمانة خلال العام الماضي 2022م، عبر مركز البلاغات 940 والقنوات الإلكترونية الأخرى، تضمنت بلاغات وملاحظات حول التشوه البصري والتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية الرئيسية لجودة الحياة.

وبينت الأمانة أنها عالجت 16095 بلاغًا من أصل 16129 بلاغًا، وأن 34 بلاغًا، مازال تحت المعالجة؛ لكون هذه البلاغات تقع ضمن المشاريع المجدولة والمستقبلية أو لارتباطها بجهات ودوائر خدمية أخرى.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري، أو أي مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية، عبر مركز البلاغات (940)، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق "بلدي 940".

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14:54ت م

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