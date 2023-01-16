السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرأس اجتماع الإدارات العامة لهيئة تطوير المنطقة



حائل 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة, اليوم بقصر أجا, اجتماع الإدارات العامة بالهيئة، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عمر العبدالجبار.

وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالاهتمام والرعاية التي تحظى بها مسيرة التنمية والتطوير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة حائل، مشيراً إلى ما تحقق للمملكة من مكانة عالية ومراكز متقدمة في المجالات التنموية كافة.

وأكد أهمية بذل أقصى الجهود التكاملية والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة لاستكمال جميع الملفات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها الطموحة بالمنطقة.

من جانبه أوضح العبدالجبار أن سمو أمير المنطقة اطلع على إنجازات الإدارات العامة بالهيئة للعام 2022م وأبرز الخطط والبرامج لعام 2023 م، ووجه بمضاعفة العمل والحرص على تقديم كل ما يسهم في تحقيق التنمية للمنطقة في مختلف المجالات.

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14:53ت م

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