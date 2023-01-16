السعودية اليوم / أمانة جدة تُذكّر ملاك الأراضي الفضاء بموعد المرحلة الثانية لبدء الإلزام بتسوير الأراضي



جدة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

جددت أمانة جدة تذكيرها لملاك الأراضي الفضاء بالمحافظة بشأن موعد المرحلة الثانية لبدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسة والمقررة بتاريخ 1 / 3 / 2023م، داعيةً ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية تجنبًا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبينت الأمانة أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية ستشمل: (طريق المكرونة – طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز – طريق الكورنيش – شارع عبدالله السليمان – شارع البترجي – شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز – شارع الأمير فيصل بن فهد – طريق الأمير نايف – شارع الأمير مشعل بن ماجد – شارع قريش).

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية والتي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأتت الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وتضمنت المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.

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14:52ت م

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