السعودية اليوم / سمو نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس جمعية المتقاعدين بالمنطقة



عرعر 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جمعية المتقاعدين بالمنطقة اللواء متقاعد جزاء بن مرجي العنزي, وعددا من أعضاء الجمعية, الذين قدموا لسموه تقريرا عن أعمال وبرامج وأنشطة الجمعية.

وناقش اللقاء دور الجمعية في استثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين، ودورها في دعم البحوث والدراسات، وتمكين المتقاعدين من المشاركة في الإنتاج والتنمية، واستثمار موارد الجمعية البشرية والمادية لتحقيق الاستدامة المالية.

ونوه سمو نائب أمير الحدود الشمالية بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بشريحة أبنائها المواطنين المتقاعدين الذين عملوا في تنمية وطنهم في مختلف المجالات.

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14:48ت م

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