السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة



الرياض 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الامارة, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة, وعددا من قيادات المديرية.

واطلع معاليه على تقرير عن جهود المديرية العامة للدفاع المدني خلال الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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14:34ت م

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