السعودية اليوم / سمو أمير حائل يقلد اللواء الشهراني رتبته الجديدة



حائل 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه اليوم، نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء عبد العزيز الشهراني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الشهراني، سائلاً الله له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وأكد الشهراني مواصلة العمل لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن وقيادته بالصدق والأمانة والإخلاص.

// انتهى //

14:34ت م

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