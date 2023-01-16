السعودية اليوم / بدء اجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور متكامل ونطاق عمل المركز العربي للأبحاث الصحية



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بوضع تصور متكامل ونطاق عمل المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، برئاسة مصر، وبمشاركة ممثلي عدد من وزارات الصحة بالدول العربية.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع مديرة إدارة ترجمة المعرفة بالمعهد الوطني لأبحاث الصحة الدكتورة مها العيد.

وأوضحت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين المقترح المبدئي المقدم من وزارة الصحة في مصر للخطة التنفيذية للمركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية.

من جانبها، أعربت المشرفة على إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية المستشار ميساء الهدمي، عن أملها في خروج الاجتماع بتوصيات عملية بشأن المقترح، لعرضها على مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في مارس المقبل بالجزائر لاتخاذ القرار المناسب.

وأكدت أهمية إبراز الجهود العربية في مجال البحث العلمي وتكاتف الجهود وتنسيق العمل العربي المشترك، من أجل تعزيز النظم الصحية، والتأكيد على توجيه كافة الإمكانيات المتوفرة في الوطن العربي لتحقيق التكامل بين الدول العربية في إطار الاستجابة السريعة لأي طوارئ صحية مستقبلية.

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13:45ت م

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