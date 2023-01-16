السعودية اليوم / أكثر من 9000 مستفيد في مركز العيون بالجوف السعودية اليوم 2022م



سكاكا 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

قدم مركز العيون في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف خدماته لـ 9909 مستفيدين خلال العام 2022م .

وأوضحت صحة الجوف أنه بلغ عدد مراجعي عيادات العيون 6991 مراجعاً، وراجع عيادات البصريات 2918 مراجعاً، فيما بلغ عدد الإحالات 370 إحالة، وعدد عمليات حقن الشبكية بلغت 847 حقنة ، فيما تم إجراء 489 عملية للماء الأبيض، وعدد 78 عملية حول، و1317 حالة قياس عدسات عيون، وبلغ عدد المستفيدين الأشعة الصوتية للعيون 537 مستفيداً، وعدد 311 فحص مجال الأبصار، و1276 تخطيطاً للقرنية، و2834 تصوير شبكية.

// انتهى //

13:31ت م

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