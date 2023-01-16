السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة حائل



حائل 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية مما تتسبب في تدنِ مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل ومحافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

// انتهى //

13:29ت م

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