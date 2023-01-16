السعودية اليوم / أكثر من 41 ألف مستفيد من خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي بالمنشآت الصحية بنجران



نجران 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

قدمت مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفيات صحة نجران خدماتها لـ 41820 مستفيدًا، خلال العام الماضي 2022م.

وأوضحت صحة نجران أن عدد جلسات المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 94512 جلسة، وإجراء 22033 جلسة من خدمات الطب الطبيعي والتأهيل، بالإضافة إلى 3224 جلسة من خدمات العلاج الوظيفي، وتخصيص 10 أقسام للعلاج الطبيعي بالمستشفيات وعيادة بمركز الرعاية الصحية الأولية بالمشعلية وذلك تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة.

وفي إطار خدمات الرعاية الصحية الممتدة الشاملة لخدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة المقدمة للمرضى ، استحدثت صحة نجران 6 عيادات تخصصية بمركز التأهيل الطبي ، منها ثلاث عيادات بمستشفى الملك خالد شملت (عيادة تأهيل البتور-عيادة العلاج الطبيعي بمركز الأورام -عيادة تأهيل الحروق والجروح) ، و ثلاث عيادات بمستشفى نجران العام الجديد شملت (عيادة تأهيل الإصابات

وبيَّنَت صحة نجران أن وحدة الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة بقسم التأهيل الطبي، استقبلت 1200 مريض ، وقدمت وصنعت 60 طرفاً صناعياً ، إضافةً إلى صناعة جبائر مساعدة للكاحل والقدم والعمود الفقري لأكثر من 650 مريضاً ، وصرف أجهزة مساندة لـ 700 مريض ، تشمل أحذية طبية للأطفال والعكاكيز والعصي لكبار السن.

يذكر أن صحة نجران تقدم خدمة التأهيل الطبي والرعاية المديدة في 3 مستشفيات خباش - حبونا - بدر الجنوب بواقع 15 سريراً ، للمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم ، لتشمل الرعاية الطبية، والرعاية التمريضية، والرعاية التنفسية، والتأهيل الطبي، والتغذية العلاجية عن طريق الفم أو الوريد، والخدمات النفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تقديم خدمات الرعاية المديدة لحالات الغيبوبة، وحالات الشلل الرباعي والدماغي، ومرضى العناية التنفسية، ومرضى الشيخوخة المتوسطة أو المتقدمة ، وما صاحبها من أمراض مزمنة.

// انتهى //

13:28ت م

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نجران 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسقدمت مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفيات صحة نجران خدماتها لـ 41820 مستفيدًا، خلال العام الماضي 2022م.وأوضحت صحة نجران أن عدد جلسات المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 94512 جلسة، وإجراء 22033 جلسة من خدمات الطب الطبيعي والتأهيل، بالإضافة إلى 3224 جلسة من خدمات العلاج الوظيفي، وتخصيص 10 أقسام للعلاج الطبيعي بالمستشفيات وعيادة بمركز الرعاية الصحية الأولية بالمشعلية وذلك تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة.وفي إطار خدمات الرعاية الصحية الممتدة الشاملة لخدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة المقدمة للمرضى ، استحدثت صحة نجران 6 عيادات تخصصية بمركز التأهيل الطبي ، منها ثلاث عيادات بمستشفى الملك خالد شملت (عيادة تأهيل البتور-عيادة العلاج الطبيعي بمركز الأورام -عيادة تأهيل الحروق والجروح) ، و ثلاث عيادات بمستشفى نجران العام الجديد شملت (عيادة تأهيل الإصابات الرياضية - عيادة تأهيل الأعصاب - عيادة تأهيل إصابات الجهاز العضلي الهيكلي).وبيَّنَت صحة نجران أن وحدة الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة بقسم التأهيل الطبي، استقبلت 1200 مريض ، وقدمت وصنعت 60 طرفاً صناعياً ، إضافةً إلى صناعة جبائر مساعدة للكاحل والقدم والعمود الفقري لأكثر من 650 مريضاً ، وصرف أجهزة مساندة لـ 700 مريض ، تشمل أحذية طبية للأطفال والعكاكيز والعصي لكبار السن.يذكر أن صحة نجران تقدم خدمة التأهيل الطبي والرعاية المديدة في 3 مستشفيات خباش - حبونا - بدر الجنوب بواقع 15 سريراً ، للمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم ، لتشمل الرعاية الطبية، والرعاية التمريضية، والرعاية التنفسية، والتأهيل الطبي، والتغذية العلاجية عن طريق الفم أو الوريد، والخدمات النفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تقديم خدمات الرعاية المديدة لحالات الغيبوبة، وحالات الشلل الرباعي والدماغي، ومرضى العناية التنفسية، ومرضى الشيخوخة المتوسطة أو المتقدمة ، وما صاحبها من أمراض مزمنة.// انتهى //13:28ت م0075

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 41 ألف مستفيد من خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي بالمنشآت الصحية بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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