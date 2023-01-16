السعودية اليوم / 4 ساعات جراحية لاستئصال ورم يتجاوز 7 كيلوات بالهفوف



الهفوف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

نجح فريق طبي مختص بجراحة الكلى والمسالك البولية في مدينة الهفوف من استئصال ورم يبلغ وزنه أكثر من 7 كيلوات في عملية جراحية معقدة ودقيقة استغرقت 4 ساعات تكللت بالنجاح.

وأكد تجمع الأحساء الصحي أن أطباء جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى الملك فهد بالهفوف استقبلوا حالة لمريض يشكو من الآم مستمرة في منطقة البطن ، وتم إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي الذي أكد وجود ورم في التجويف البطني الخلفي بلغ وزنه 7،5 كيلوات بحجم 36 سم؛ محتضناً الكلية اليمنى ليتقرر إجراء تدخل جراحي عاجل لاستئصال الورم والتأكد من سلامة المنطقة بعد الإزالة، ومن ثم نقل المريض إلى أقسام التنويم ومتابعة الحالة من قبل مختصي التمريض لحين استقرار الحالة.

وأكد الفريق الطبي أن هذا الإجراء التداخلي يعتبر من العمليات النوعية والمعقدة، حيث تطلبت إجراء عدد من الفحوصات بأحدث التقنيات الطبية من أشعة مقطعية و تحاليل مخبرية دقيقة.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد بالأحساء تمكن من إجراء أكثر من 5000 الاف عملية جراحية حتى نهاية العام الماضي ، فيما قدم خدمات علاجية لمراجعي العيادات الخارجية لأكثر من 142،589 ألف مراجع، وبلغ عدد المنومين 11،020 ألف مستشفيد في حين تجاوز عدد مراجعي الطوارئ 112 ألف مراجع.

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13:28ت م

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