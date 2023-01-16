

جنيف 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

كشفت منظمة العمل الدولية عن توقعاتها حول تباطؤ النمو العالمي للتوظيف بشكل حاد خلال العام الجاري، معلنة عن هبوط نسبة نموه إلى 1% مقارنة بـ 2% خلال العام الماضي.

وأرجعت المنظمة أسباب هبوط نمو التوظيف إلى التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، فضلًا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتوقع تقرير اتجاهات التوظيف العالمية لعام 2023 الصادر عن المنظمة اليوم، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في العالم من 3 ملايين شخص إلى 208 ملايين، مبينًا أن ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة والتضخم سيؤثر على جودة الوظائف ومستوى الأجور.

وفي السياق ذاته أكد مدير إدارة البحوث في المنظمة ريتشارد سامانس، أن العمالة العالمية لن تتعافى من الخسائر التي تكبدتها خلال جائحة كوفيد 19 قبل عام 2025.

// انتهى //

13:26ت م

0071





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة العمل الدولية: انخفاض نمو الوظائف العالمية إلى النصف خلال 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.