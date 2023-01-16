السعودية اليوم / مستشفى الطوال العام يقدم خدماته لأكثر من 127 ألف مستفيد خلال السعودية اليوم 2022 م



جيزان 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

قدّم مستشفى الطوال العام بمنطقة جازان، خدماته لأكثر من لـ 127400 مستفيد بمختلف الأقسام خلال عام 2022م.

وأفادت إدارة المستشفى أن إجمالي المستفيدين من الخدمة المقدمة بقسم الطوارئ بلغ 111006 مرضى، وبلغ عدد المراجعين 14398 مراجعًا بالعيادات الخارجية ، إضافة إلى زيارات الرعاية الصحية المنزلية والتي بلغت 1996 زيارة، وأجريت خلال الفترة ذاتها 610 عمليات تنوّعت بين عدة تخصصات علاجية كالجراحة العامة وجراحة العظام والولادة القيصرية، وأجري أكثر من 184722 فحصًا مخبريًا، و 18197 فحصًا إشعاعيًا، فيما تم صرف 126643 وصفة طبية، و 1415 حالة بأقسام التنويم، كما استفادت 1005 حالات من خدمات العلاج الطبيعي.

وبينت الإدارة أن من أولويات المستشفى تفعيل دور التعليم الطبي وإقامة الدورات التدريبية بشكل مستمر، إضافةً إلى تطبيق معايير الجودة والاهتمام بكل ما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء والإنتاجية ورضى المرضى في جميع الأقسام وكذلك مايضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى المستويات لجميع المرضى والمراجعين.

// انتهى //

13:12ت م

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