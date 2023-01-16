السعودية اليوم / شركة الزمازمة تدشن عبوات ماء زمزم الزجاجية



مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واس

دشنت شركة الزمازمة لأول مرة، عبوات ماء زمزم الزجاجية الجديدة سعة 270 مل، حيث جاءت بغلاف أسود وذهبي مستوحى من ثوب الكعبة المشرفة.

وبين العضو المنتدب لشركة الزمازمة حسن أبو الفرج، أن العبوات الزجاجية الحديثة تأتي ضمن مبادرات الشركة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتجويد الخدمة لهم، حيث سيتم تقديمها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أول ظهور للعبوات كان في معرض "إكسبو الحج 2023"، حيث نالت استحسان جميع الزوار, لا سيما وهي تأتي ضمن مبادرات الشركة في تجويد الخدمات والارتقاء بها وفق منهجية وزارة الحج والعمرة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 .

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13:12ت م

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